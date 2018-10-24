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لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:49 م
لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)
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لايف HD رابط متجدد شغال  مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)

ويعوّل برشلونة على قدرة باقي مهاجميه في تعويض ميسي الغائب حتى منتصف نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الأخيرة للكاتالونيين ضد إشبيلية (4-2) في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بعد تسع مراحل، وقدم أفضل لاعب في العالم خمس مرات بداية رائعة مع فريقه مسجلًا 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة رسمية.


لايف HD رابط متجدد شغال  مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)

وشهدت المباراة إصابة نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر الكرة العالمية، وسيغيب عن اللقاء بعدما تأكد غيابة عن ستة مباريات متتالية للفريق منهم مباراة الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل.

 

 

على الجانب الأخر يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في حالة فنية جيدة بعد فوزه الأخير في الديربي على فريق إي سي ميلان بهدف إيكاردي في الدقائق الأخيرة، ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وهو مركز جيد للفريق مقارنة بالسنين الماضية.

 

 

وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي بالنسبة للفريقين، فالفريقان يملكان 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، فكلاهما حقق الفوز على كل من توتنهام الإنجليزي، وإف سي آيندهوفن الهولندي.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1HD.

لايف HD رابط متجدد شغال  مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة أمام الإنتر الذي يعيش حالة فنية جيدة، وعلى الرغم من معاناة الفريق الكاتالوني محليا مؤخرا الا أنه استطاع الفوز على اشبيلية متصدر الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة.

لايف HD رابط متجدد شغال  مشاهدة برشلونة وإنتر ميلان 24-10-2018 (بث مباشر)
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