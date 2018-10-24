كورة ستار لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر kora star مباراة ليفربول (محمد صلاح) رابط كورة ستار salah

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ينفرد موقع الفجر الرياضي بنقل التشكيل الرسمي لفريق ليفربول قبل مواجهة ريد ستار بلجراد اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.





تشكيل ليفربول الرسمي:



حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : ميلنر - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينهو - ستوريدج

