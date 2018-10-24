كورة ستار لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر kora star مباراة ليفربول (محمد صلاح) رابط كورة ستار salah
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:49 م
كورة ستار لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر kora star مباراة ليفربول (محمد صلاح) رابط كورة ستار salah
ينفرد موقع الفجر الرياضي بنقل التشكيل الرسمي لفريق ليفربول قبل مواجهة ريد ستار بلجراد اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول الرسمي:
حراسة المرمى : اليسون
خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون
خط الوسط : ميلنر - فينالدوم - شاكيري
خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينهو - ستوريدج
كورة ستار لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر kora star مباراة ليفربول (محمد صلاح) رابط كورة ستار salah
المزيد عن: مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ليفربول والنجم الاحمر مباشر ليفربول والنجم الاحمر ليفربول اليوم ليفربول شاهد مباراة ليفربول اليوم شاهد ليفربول والنجم الأحمر دورى ابطال اوروبا بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر النجم الأحمر وليفربول النجم الأحمر