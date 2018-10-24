ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرب وادي دجلة يشتبك مع حارس المقاصة عقب مواجهة الكأس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:50 م
مدرب وادي دجلة يشتبك مع حارس المقاصة عقب مواجهة الكأس
طباعة
محمد الصو
 
 
دخل اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في مشادة كلامية مع أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة، عقب مواجهة الفريقين بكأس مصر.

ولام اليوناني على حارس المقاصة، تعمده إضاعة الوقت خلال المباراه واتهامه بعدم الإحترافية داخل الملعب، لمحاولة الحصول على الفوز بالطرق الغير شرعية، وكاد أن يتطور الأمر لولا تدخل الجعاز الفني لفض الأمر.

وكان المقاصة فاز على دجلة، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة مسابقة مصر.

المزيد عن: وادي دجلة كاس مصر دجلة المقاصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
0
x
18:55
0
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
1
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
1
وادي دجلة
طلائع الجيش
0
x
20:00
0
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 8:20:10 PM