مدرب وادي دجلة يشتبك مع حارس المقاصة عقب مواجهة الكأس

دخل اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في مشادة كلامية مع أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة، عقب مواجهة الفريقين بكأس مصر.





ولام اليوناني على حارس المقاصة، تعمده إضاعة الوقت خلال المباراه واتهامه بعدم الإحترافية داخل الملعب، لمحاولة الحصول على الفوز بالطرق الغير شرعية، وكاد أن يتطور الأمر لولا تدخل الجعاز الفني لفض الأمر.





وكان المقاصة فاز على دجلة، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة مسابقة مصر.



