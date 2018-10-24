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إيكاردي يقود هجوم إنتر ميلان أمام برشلونة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:47 م
إيكاردي يقود هجوم إنتر ميلان أمام برشلونة
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أحمد عصام
 
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : ميراندا - سكرينير - دي أميروزيو - أسامواه

خط الوسط : بيرسيتش- بروزوفيتش - فيتشينيو - كاندريفا - بورخا فاليرو

خط الهجوم : إيكاردي

المزيد عن: دورى ابطال اوروبا برشلونة إيكاردي إنتر ميلان
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