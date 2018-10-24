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محافظ البحر الأحمر: تخصيص 615000 م2 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:48 م
محافظ البحر الأحمر: تخصيص 615000 م2 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة
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محمد طه
 
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، عن تخصيص 61500 م2  لصندوق تمويل الإسكان العقارى لوزارة الإسكان لإنشاء عدد 20 ألف وحدة سكنية جديدة ليتم بناءها وتسليمها لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان حيث سيتم تحديد عدد الوحدات بناءا على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين طبقا لاعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى لحجز الوحدات السكنية (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى.

هذا وقد وجه المحافظ بنشر الاعلان الخاص بالتقديم للوحدات السكنية بشوارع المدينة وعبر صفحة البوابة الالكترونية للمحافظة ليعم الخبر ارجاء المدينة ويستطيع المواطن التقدم للحصول على وحدة سكنية اذا ما انطبقت عليه الشروط.
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