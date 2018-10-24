محافظ البحر الأحمر: تخصيص 615000 م2 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، عن تخصيص 61500 م2 لصندوق تمويل الإسكان العقارى لوزارة الإسكان لإنشاء عدد 20 ألف وحدة سكنية جديدة ليتم بناءها وتسليمها لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط.





جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان حيث سيتم تحديد عدد الوحدات بناءا على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين طبقا لاعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى لحجز الوحدات السكنية (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى.



