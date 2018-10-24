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آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:47 م
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
توافد الآلاف المواطنين في محافظة السويس، على كورنيش السويس مساء اليوم الأربعاء للاحتفال بعيد السويس القومى الخامس والاربعون وسط فرحة يوم عظيم للشعب المصري أجمع والسويس بالخصوص.


رفع السوايسة الاعلام والاغاني الوطنية والسمسمية واحتفالات مبهجة على كورنيش وقامت مرور السويس بإغلاق الكورنيش بالكامل للاحتفال الرسمى المحافظة مع المواطنين.
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
آلاف المواطنين يتوافدون على كورنيش السويس للاحتفال بالعيد القومي (صور)
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