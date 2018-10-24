شاهد الآن.. رابط مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر وسريع.. شاهد برشلونة والإنتر لايف hd





في موقعة الكامب نو يحل الإنتر ضيفا ثقيلا الليلة على البرسا في معقله في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.









في مواجهة مثيرة بملعب كامب نو ينتظرها عشاق الكرة العالمية في مصر والوطن العربي، يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره انتر ميلان الإيطالي في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 24-10-2018.









مقدمة عن المباراة:





يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة أمام الإنتر الذي يعيش حالة فنية جيدة، وعلى الرغم من معاناة الفريق الكاتالوني محليا مؤخرا الا أنه استطاع الفوز على اشبيلية متصدر الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة.









وشهدت المباراة إصابة نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر الكرة العالمية، وسيغيب عن اللقاء بعدما تأكد غيابة عن ستة مباريات متتالية للفريق منهم مباراة الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والكلاسيكو المرتقب يوم الأحد المقبل.





شاهد الآن.. رابط مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر وسريع.. شاهد برشلونة والإنتر لايف hd



على الجانب الأخر يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في حالة فنية جيدة بعد فوزه الأخير في الديربي على فريق إي سي ميلان بهدف إيكاردي في الدقائق الأخيرة، ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وهو مركز جيد للفريق مقارنة بالسنين الماضية.









وتعد هذه المباراة بمثابة نهائي بالنسبة للفريقين، فالفريقان يملكان 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، فكلاهما حقق الفوز على كل من توتنهام الإنجليزي، وإف سي آيندهوفن الهولندي.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1HD.





شاهد الآن.. رابط مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر وسريع.. شاهد برشلونة والإنتر لايف hd





