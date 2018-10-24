إندونيسيا تبتكر طريقة غريبة للحصول على تذاكر مجانية لركوب الحافلات

توصلت مدينة إندونيسية إلى طريقة مبتكرة، لتشجيع سكانها على إعادة تدوير النفايات، عبر منحهم تذاكر مجانية لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات البلاستيكية المستعملة.





وبمقتضى المبادرة التي أطلقتها مدينة "سورابايا" ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا، في أبريل، يمكن للركاب استخدام حافلات المدينة الحمراء مجانا، بتسليم الزجاجات البلاستيكية في المحطات، أو استخدام الزجاجات مباشرة في "دفع" الأجرة.





وتبلغ أجرة رحلة بالحافلة تستغرق ساعتين عشرة أكواب بلاستيكية، أو خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على حجمها.





وتأمل المدينة، أن تساعدها هذه المبادرة في تحقيق هدفها، بأن تصبح مدينة خالية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2020.





وسورابايا هي أول مدينة في إندونيسيا تنفذ هذا المشروع.





تقول ليندا رحمواتي، إحدى سكان سورابايا "القمامة مثل الزجاجات البلاستيكية تتراكم في منطقتي السكنية، ومن ثم أجلبها إلى هنا، كي تصبح البيئة أنظف، ولكن كي أخفف أيضا عبء العمل على جامعي القمامة".





وتوضح إحصاءات المدينة، أن 15 بالمئة أو نحو 400 طن من النفايات اليومية في سورابايا من البلاستيك.





وتوضح البيانات، أن الحافلة الواحدة يمكنها جمع ما يصل إلى 250 كيلوجراما من الزجاجات البلاستيكية في اليوم الواحد، أو نحو 7.5 طن في الشهر.





وبعد جمع الزجاجات، تُزال الأسماء وأغطية الفوهات عنها وتُطرح في مزاد على شركات إعادة التدوير.





وعائدات المزادات تخصص لإدارة الأعمال الخاصة بالحافلات، وفي تمويل المناطق الخضراء بالمدينة الواقعة في أقصى شرق جزيرة جاوة أكبر جزر إندونيسيا.



