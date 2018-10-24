مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:08 م
مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع
ويسعى
الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز
بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.
وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز، وتعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نابولي الإيطالي بهدف دون مقابل، في ظل تواضع إمكانيات النجم الأحمر الذي يسعى بدوره لتحقيق المفاجأة بالخروج من المباراة بنقطة التعادل على الأقل.
ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي نابي كيتا وجوردان هندرسون بسبب الإصابة.
مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع
ويسعى
الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز
بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.
مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع
المزيد عن: يفتقد مباشر ليفربول والنجم الاحمر ليفربول والنجم الاحمر لايف ليفربول والنجم الأحمر لايف ليفربول والنجم الأحم لايف اتش دى ليفربول والنجم الاحمر كورة ستار ليفربول والنجم الاحمر لايف شاهد ليفربول والنجم الأحمر بث ليفربول والنجم الأحمر اون لاين ليفربول والنجم الاحمر