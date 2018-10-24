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مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:08 م
مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع
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مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز، وتعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نابولي الإيطالي بهدف دون مقابل، في ظل تواضع إمكانيات النجم الأحمر الذي يسعى بدوره لتحقيق المفاجأة بالخروج من المباراة بنقطة التعادل على الأقل.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي نابي كيتا وجوردان هندرسون بسبب الإصابة.

 
مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع 

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.

مومو صلاح Momo salah لايف مشاهدة ليفربول والنجم الاحمر بدون تقطيع 
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