ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لايف HD بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري فيتا كلوب بث مباشر في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بث مباشر الآن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:02 م
لايف HD بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري فيتا كلوب بث مباشر في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بث مباشر الآن
طباعة
 
لايف HD بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري فيتا كلوب بث مباشر في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بث مباشر الآن


مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 24/10/2018 رابط يوتيوب يلتقي فريق المصري البورسعيدي اليوم الموافق 24 أكتوبر 2018 فريق فيتا كلوب الكونغولي،في مباراة الاياب نصف نهائي من النسخة الخامسة عشر من الكونفدرالية الإفريقية، وسوف تقام المباراة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية وقد انتهت مباراة الذهاب بين فريق المصري البورسعيدي وفيتا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأقيمت مباراة الذهاب باستاد بورسعيد ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم الطاقم الدولي برئاسة الحكم الدولي بيرنارد كاميل ومساعديه جيلبرت ليستا وجيمس فريدريك ايميل والحكم الرابع أليستر بارا في مشاهدة مباراة المصري اليوم .

كورة أون لاين مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر فيما أكد المدير الفني للنادي المصري "حسام حسن" أن فريقه مستعد لهذا اللقاء، كما أن الفريق قد اتجه إلى كينشاسا عاصمة الكونغو يوم السبت الماضي استعداداً للمباراة، ويقيم فريق المصري التدريبات الخاصة بالمباراة على ملعب الشهداء الفرعي والشهداء الرئيسي وقد صرح "حسام حسن" أن فريقه استاء من سوء الملعب والإضاءة به، هذا بالإضافة إلى حالة الجو، كما أنه اكتشف محاولة دخول أكبر ساحرة في الكونغو إلى غرف النوم الخاصة بلاعبي فريق المصري وقام بمنعها والاتصال بالسفارة المصرية، وطلب من مسؤولي السفارة منعها من دخول المباراة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم.


لايف HD بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري فيتا كلوب بث مباشر في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بث مباشر الآن

المزيد عن: مشاهدة مباراة المصري اليوم مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي مشاهدة المصري وفيتا كلوب مباراة المصري مباشر مباراة المصري في الكونفدرالية مباشر كورة شاهد المصري اليوم بث مباشر المصري وفيتا كلوب النادي الال المصري وفيتا كلوب بث مباشر المصري وفيتا كلوب المصري في افريقيا المصري البورسعيدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
2
x
16:00
0
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 6:20:00 PM