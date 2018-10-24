لايف HD بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري فيتا كلوب بث مباشر في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بث مباشر الآن

مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 24/10/2018 رابط يوتيوب يلتقي فريق المصري البورسعيدي اليوم الموافق 24 أكتوبر 2018 فريق فيتا كلوب الكونغولي،في مباراة الاياب نصف نهائي من النسخة الخامسة عشر من الكونفدرالية الإفريقية، وسوف تقام المباراة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية وقد انتهت مباراة الذهاب بين فريق المصري البورسعيدي وفيتا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأقيمت مباراة الذهاب باستاد بورسعيد ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم الطاقم الدولي برئاسة الحكم الدولي بيرنارد كاميل ومساعديه جيلبرت ليستا وجيمس فريدريك ايميل والحكم الرابع أليستر بارا في مشاهدة مباراة المصري اليوم .





كورة أون لاين مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر فيما أكد المدير الفني للنادي المصري "حسام حسن" أن فريقه مستعد لهذا اللقاء، كما أن الفريق قد اتجه إلى كينشاسا عاصمة الكونغو يوم السبت الماضي استعداداً للمباراة، ويقيم فريق المصري التدريبات الخاصة بالمباراة على ملعب الشهداء الفرعي والشهداء الرئيسي وقد صرح "حسام حسن" أن فريقه استاء من سوء الملعب والإضاءة به، هذا بالإضافة إلى حالة الجو، كما أنه اكتشف محاولة دخول أكبر ساحرة في الكونغو إلى غرف النوم الخاصة بلاعبي فريق المصري وقام بمنعها والاتصال بالسفارة المصرية، وطلب من مسؤولي السفارة منعها من دخول المباراة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم.









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