يلا شوت| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 الكونفيدرالية الإفريقية | كورة ستار لايف









يحل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، ضيفا على فيتا كلوب الكونغولى، فى السادسة مساء اليوم على ملعب استاد «الشهداء» بمدينة كينشاسا، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى المصرى لتحقيق إنجاز تاريخى بالتأهل للنهائى لأول مرة فى تاريخه، لكنه يواجه عقبة صعبة، ولديه فرصتان لاجتيازها، إذ يكفيه الفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى.





لذا سيعتمد الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن على طريقة لعب متوازنة تهدف للسيطرة على وسط الملعب وإيقاف مفاتيح اللعب فى فريق «فيتا»، وإبقاء نتيجة التعادل السلبى أطول وقت ممكن، ثم الانقضاض هجوميا وإحراز هدف يصعب على الفريق الكونغولى تعويضه. وطالب «حسن» لاعبيه بتوخى الحذر وامتصاص حماس لاعبى وجماهير فيتا فى ربع الساعة الأول، كما طالب حارس المرمى والمدافعين بتوخى الحذر واللعب بمبدأ السلامة، لأن أى خطأ قد يكلف الفريق الخروج من البطولة.

يلا شوت| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 الكونفيدرالية الإفريقية | كورة ستار لايف





معلومات وموعد مباراة المصري وفيتا كلوب في الكونفدرالية الإفريقية اليوم :-

فيتا كلوب Vs المصري البورسعيدي.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .

الملعب : ملعب الشهداء .

المعلق : أحمد الطيب .

نتيجة مباراة الذهاب : المصري البورسعيدي (0-0) فيتا كلوب.

يلا شوت| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 الكونفيدرالية الإفريقية | كورة ستار لايف





موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 الكونفيدرالية الإفريقية | كورة ستار لايف





التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام فيتا كلوب اليوم:-

يدخل فريق المصرى البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم الاربعاء مباراة هامة عندما يلتقي فريق فيتا كلوب الكونغولي فى المباراة المقرر اقامتها على استاد الشهداء بالعاصمة كينشاسا في اياب دور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الافريقية فى نسختها الخامسه عشر.





ومن المتوقع ان يدفع حسام حسن خلال المباراة بتشكيل مكون من : احمد مسعود و محمد كوفي و احمد عبد الموحود و مصطفى مارسيلو و محمد شطه و عمرو موسى و فريد شوقي و محمد جريندو و اسلام عيسى واحمد شكري و احمد جمعه.





وقال حسام حسن أن وقال إن فيتا كلوب فريق قوى وسبق له الفوز ببطولة الكونفيدرالية ولديه العديد من العناصر التى تلعب دوليا مع منتخب الكونغو، ولديهم خبرة اللعب أمام الضغط الجماهيرى القوى وهو أمر سنعمل له ألف حساب

يلا شوت| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 24-10-2018 الكونفيدرالية الإفريقية | كورة ستار لايف







