بيان من وزارة الرياضة بشأن الإهمال في مركز شباب إمبابة

بشأن ما اثير في احد المواقع الإخبارية في يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 عن ما حدث من اهمال في مركز شباب امبابة وان هناك صالة افراح وهرج ومرج واغاني دون مراعاة سكان المنطقة المحيطة.









قامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة علي الفور منذ صدور المقال بالموقع، وقد انهت اللجنة اعمالها اليوم والتي أفادت بان مركز شباب امبابة لم يقم بإيجار قاعة المسرح لإقامة أي افراح داخله من 10 يوليو 2018، هذا وقد أقيم احتفاليين مصغرين فقط بالحديقة العلوية الخاصة بالأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بدون أي اجر لعضوين من الجمعية العمومية ( عمال ملاعب ) الذين خدموا المركز علي مدار سنوات طويلة، بالإضافة الي انه لا توجد أي مباني بجوار قاعة المسرح او الحديقة العلوية سوي مدارس حكومية، وقد تم التنبيه علي إدارة المركز بعدم إقامة أي افراح في المستقبل نظرا للإقبال الشديد علي المركز ومراعاة للسادة القاطنين حول المركز.









يأتي هذا في اطار السياسة العامة التي بدأت وزارة الشباب والرياضة في انتهاجها للوقوف علي كافة المشاكل والأزمات التي تثار في الراي العام من اجل العمل علي التأكد من صحتها وحلها في اسرع وقت.



