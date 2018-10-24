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السلطات الأمريكية تنفي اعتراض طرد مشبوه موجه إلى البيت الأبيض

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:02 م
السلطات الأمريكية تنفي اعتراض طرد مشبوه موجه إلى البيت الأبيض
السلطات الأمريكية
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وكالات
 
نفى جهاز الاستخبارات الأمريكي المكلف بأمن الرئيس الأمريكي وأسرته، اليوم الأربعاء اعتراض طردٍ مشبوه موجه إلى البيت الأبيض، كما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وقال جهاز الاستخبارات في حسابه الرسمي على تويتر: "التقارير الصحافية عن اعتراض طرد ثالث كان موجهاً للبيت الأبيض غير صحيحة".



وفي وقت سابق، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، باعتراض طرد مشبوه آخر كان موجهاً إلى البيت الأبيض في قاعدة عسكرية بواشنطن، لينضم إلى طردين متفجرين أرسلا إلى مقر إقامة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما.
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