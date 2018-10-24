السلطات الأمريكية تنفي اعتراض طرد مشبوه موجه إلى البيت الأبيض

نفى جهاز الاستخبارات الأمريكي المكلف بأمن الرئيس الأمريكي وأسرته، اليوم الأربعاء اعتراض طردٍ مشبوه موجه إلى البيت الأبيض، كما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.







وقال جهاز الاستخبارات في حسابه الرسمي على تويتر: "التقارير الصحافية عن اعتراض طرد ثالث كان موجهاً للبيت الأبيض غير صحيحة".