حماية المستهلك: قمنا بإطلاق خدمة "المواطن رقيب" عبر الواتس آب لتوثيق المخالفات

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق خدمة جديدة عبر الواتس آب، وهي خدمة "المواطن رقيب"، تتضمن قيام أي مواطن لديه مخالفة بتوثيقها وتصويرها وإرسالها عبر الرقم 01281661880 على مدار اليوم، يتم إحالة الشكوى للتحقيق وفحصها والرد على المواطنين في كل مكان.





وأضاف "عبد المعطي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاربعاء، أن الجهاز نظم مبادرة "أسبوع في حب الوطن" بعمل معسكر عمل مغلق لجميع العاملين بالجهاز في القرية الذكية لحل مشاكل المواطنينن وتم تلقي 13150 شكوي، وتم حل 9799 شكوي منهم حل جذري خلال أسبوع في ضوء وجود جميع الأطراف.



