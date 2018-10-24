كورة أتش دى مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر | شاهد مباراة ليفربول والنجم الأحمر | لايف HD مباراة ليفربول 

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ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح في كسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي تعرض لها في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وذلك بتحقيق الفوز على هدرسفيلد تاون، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة ليتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.