شريف مصطفى يطلق أولى أغانيه بعيدًا عن "كايروكي" (فيديو)

أطلق الفنان شريف مصطفى، أولى أغانيه الخاصة "ذكريات حياتي" بشكل فيديو كليب مصور جمعه للمرة الأولى مع المطربة هنا غنيم.

وقرر شريف الانطلاق فى رحلته الموسيقية المستقلة بعيدًا عن كونه أحد مؤسسي فرقة كايروكي، ويبدأ مشروعه الموسيقى الخاص، كمنتج ومؤلف وملحن موسيقى بل وشاعر أيضًا، واختار أن تكون "ذكريات حياتى"، أولى أعماله المنفردة، وشارك خلالها مع هنا غنيم التي اشتهرت عبر منصات السوشيال ميديا بالبرنامج الترفيهى "OVERDOSED"، حيث تقوم فيه باستضافة شخصيات عامة من مشاهير الانترنت و النجوم الشابة واللعب معهم، كما عرفت بدورها في المسرحية الغنائية "ليلة"، وأغنيتها الأولى من الفيلم القصير "فستان ملون"، وخوضها تجربة الدبلجة لشخصية "mavis" من مسلسل ديزنى Hotel Transylvania.

ومن ناحية أخرى، يستعد شريف مصطفى لإحياء حفلة إمبراطورية كايروكي، والتى تقوم خلالها الفرقة بتنظيمها بنفسها، والمقرر إحياؤها على مسرح المنارة مساء الجمعة المقبل.