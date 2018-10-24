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يواجه فريق المصرى البورسعيدى، فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، نظيره فيتا كلوب الكونغولي فى إياب نصف النهائى من النسخة الخامسة عشرة من الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة المصري وفيتا كلوب يلا شوت لايف

يدير اللقاء الطاقم الدولى المكون من حكم الساحة الدولي بيرنارد كاميل ومساعديه جيلبرت ليستا وجيمس فريدريك ايميل والحكم الرابع أليستر بارا وهم جميعًا من دولة سيشل





استعد النادى المصرى تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن للمباراة بشكل جيد بعدما غادر القاهرة يوم السبت من الأسبوع الجاري واتجه إلى كينشاسا عاصمة الكونغو والتى أقام بها وأدى الفريق تدريباته على ملعبى الشهداء الفرعي والشهداء الرئيسي والتى شهدت بعضًا من الجمل التكتيكية.





واجهت بعثة المصرى البورسعيدى أثناء تواجدها بمدينة كينشاسا عدة أزمات وفي مقدمتها أزمة سوء الملعب والإضاءة بجانب سوء الأحوال الجوية، وكذلك محاولة دخول أكبر ساحرة في الكونفو إلي غرف النوم للاعبي المصرى وهو الأمر الذي اكتشفه إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري ومنعها من الدخول وأبلغ السفارة المصرية بمنع هذه الساحرة من التواجد في أي مكان تتواجد به بعثة المصرى كما طالب بعدم دخولها المباراة .

بث حي HD .. مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة المصري وفيتا كلوب يلا شوت لايف