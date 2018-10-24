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خالد النبوي على "إينرجي" بعد اختياره سفير بنوك الدم للهلال الأحمر: "مسئولية كبيرة"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:58 م
خالد النبوي على إينرجي بعد اختياره سفير بنوك الدم للهلال الأحمر: مسئولية كبيرة
خالد النبوي
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أحمد رمضان متولي
 

تحدث الفنان خالد النبوي، عن تعيينه "سفير بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري"، مع باسم كميل عبر راديو إينرجي تردد92.1.

 

وقال النبوي: "أن اختياري مسئولية كبيرة وليس منصب، فأن ما تحققه مصر من تبرعات للدم قليل جداً"، وتابع: "اتفقت مع المسئولين على أن يحصل المتبرع بالدم على شيك بتبرعه يستطيع فيما بعد استخدمه ليحصل على كيس دم وقت احتياجه له نظير تبرعه".

 

وأضاف في حديثه: "أتمني أن يكون جميع المصريين سفراء للحملة والإعلاميين والنجوم، فالكرم والعطاء لابد من أن يكون للجميع وليس لفرد واحد".

 

وعن خطوات الحملة، قال: "البداية كانت دعوة الجميع للتبرع، و هنا يجب الإشادة ببنات وسيدات مصر فكانوا في مقدمة المتبرعين، فهم من سيقودون هذا البلد إلى الإمام ".

 

وأكمل : "الخطوة الثانية ستكون الخروج من بنك الدم والتنقل لأماكن آخري ومنها معهد الفنون المسرحية فتم الاتفاق مع الفنان أشرف زكي لوجود الحملة هناك لتبرع الطلاب والجميع، وستكون الخطوة التالية التوجه لمحافظات مصر وستكون أول محافظة قنا من صعيد مصر".

 

وختم حديثه للجميع قائلاً: "التبرع بدمك ممكن يكون لحد من عليتك وأنت مش عارف، أتمني أن يكون كل الناس سفراء بنوك للهلال الأحمر".

 

 

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