"الحركة الوطنية " تعين 4 نواب جدد لرئيس الحزب



وجاء نص القرار كالآتي:



قرار رقم " ١١ " لسنة ٢٠١٨



بعد الاطلاع علي قانون الاحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي اللائحة التنظيمية للحزب.. تقرر:



المادة الاولي: يعين السادة الآتي أسمائهم بعد في المواقع التنظيمية لحزب الحركة الوطنية المصرية:



١- المهندس أسامة محمد خليل الشاهد نائبًا لرئيس الحزب

٢- أحمد أحمد محمود الضبع نائبًا لرئيس الحزب وأمينًا عامًا للحزب

٣- اللواء أحمد محمد البلتاجي نائبًا لرئيس الحزب لشئون الاتصالات الداخلية والخارجية

٤- محمد البدراوي نائبًا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية



المادة الثانية بنفذ القرار اعتبارًا من تاريخه.

قرر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالإنابة، تعيين أربعة نواب جدد لرئيس الحزب وهم: "المهندس أسامة الشاهد نائبًا لرئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع نائبًا وأمين عام الحزب واللواء محمد البلتاجي نائبًا لرئيس الحزب لشئون الاتصالات الداخلية والخارجية والنائب محمد بدراوي نائبًا للشئون البرلمانية".