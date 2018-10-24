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يلا شوت | مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغوالي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:34 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغوالي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار
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يلا شوت | مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغوالي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار

يدير اللقاء الطاقم الدولى المكون من حكم الساحة الدولي بيرنارد كاميل ومساعديه جيلبرت ليستا وجيمس فريدريك ايميل والحكم الرابع أليستر بارا وهم جميعاً من دولة سيشل.

واستعد النادى المصرى تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن للمباراة بشكل جيد بعدما غادر القاهرة يوم  السبت من الأسبوع الجاري إلي كينشاسا عاصمة الكونغو والتى أقام بها وأدى الفريق تدريباته على ملعبى الشهداء الفرعي والشهداء الرئيسي  والتى شهدت بعضا من الجمل التكتيكية.

يلا شوت | مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغوالي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار

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