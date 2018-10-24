ولم يوضح كلوب إنْ كان لاعب الوسط البالغ عمره 25 عامًا سيدخل التشكيلة الأساسية أم سيجلس على مقاعد البدلاء؛ لكن يبدو أنه يملك فرصة كبيرة للعب كأساسي للمرة الثانية منذ قدومه من موناكو بسبب إصابة جوردان هندرسون ونابي كيتا.





شاهد مباراة (محمد صلاح) اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر | اهم مباريات اليوم

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.

