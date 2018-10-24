أون سبورت - مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب (مجانا) بث مباشر مباراة المصري اليوم يلا شوت (onsport) كورة ستار المصري HD

بدأت مباراة المصري البورسعيدي منذ قليل مع فريق فيتا كلوب، وانفرد الفجر الرياضي بنشر تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فريق فيتا كلوب اليوم في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



