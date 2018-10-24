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أون سبورت - مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب (مجانا) بث مباشر مباراة المصري اليوم يلا شوت (onsport) كورة ستار المصري HD

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:00 م
أون سبورت - مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب (مجانا) بث مباشر مباراة المصري اليوم يلا شوت (onsport) كورة ستار المصري HD
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بدأت مباراة المصري البورسعيدي منذ قليل مع فريق فيتا كلوب، وانفرد الفجر الرياضي بنشر تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فريق فيتا كلوب اليوم في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري الرسمي بأوامر من حسام حسن :
حراسة المرمى: أحمد مسعود.
الدفاع: محمد كوفى وأحمد عبدالموجود ومحمود جابر ومحمد شطة.
الوسط: فريد شوقى وعمرو موسى وعبداللطيف جريندو وإسلام عيسى وأحمد شكري.
الهجوم: أحمد جمعة.

ويسعي المصري لتحقيق الفوز بأي نتيجة على فريق فيتا كلوب بعد التعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف في ملعب بورسعيد.

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