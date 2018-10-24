رابط بث يوتيوب HD .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونابولي مشاهدة نابولي اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت | بث حي









يحتضن ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بدوري أبطال أوروبا، بين عملاق الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان، وضيفه نابولي الإيطالي، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وتشهد حضورا جماهيريا كبيرا.





ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات كبيرة، خاصة بعد فوزهما في الجولة الماضية من المسابقة الإفريقية، فباريس سان جيرمان اكتسح النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة، أما نابولي فقد حقق فوزا ثمينا على حساب ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

رابط بث يوتيوب HD .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونابولي مشاهدة نابولي اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت | بث حي





ويحتل نابولي الذي يقوده المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل أمام النجم الأحمر، ثم الفوزعلى الريدز بهدف المتألق إنسيني، أما الفريق الباريسي فيأتي في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط متساويا مع ليفربول لكن زملاء الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا يتفوقون بفارق الأهداف.





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وينتظر عشاق الكرة المتعة المتمثلة في نجم الكرة البرازيلية الحالي نيمار دا سيلفا والذي يلعب بين صفوف باريس سان جيرمان، والذي يعول عليه الكثير من أجل تتويج الفريق الباريسي ببطولة دوري الأبطال.





رابط بث يوتيوب HD .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونابولي مشاهدة نابولي اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت | بث حي















