مشاهدة HD لايف | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر اون لاين في دوري ابطال اوروبا | مجاناً عبر Bein Sport 4 HD

تقدم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر ويقود الفرعون المصري محمد صلاح الريدز ضد ضيفه النجم الأحمر الصربي ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الاحمر " رد ستار" فى دوري أبطال أوروبا .

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر " رد ستار" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث لتصدر المجموعة، في انتظار ماستسفر عنه المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان ونابولي.

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني وخلف نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط.

بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

ويتسلح ليفربول بقيادة محمد صلاح وكتيبة الهجوم القوية وعودة السنغالي ساديو ماني من الإصابة بالإضافة للنتائج الرائعة في الدوري الإنجليزي وتقاسم الصدارة مع حامل اللقب مانشستر سيتي.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعد أن سجل هدفًا قاد به الريدز للفوز على هيدرسفيلد في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

تشكيل مباراة ليفربول والنجم الأحمر " رد ستار" .

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أليكساندر آرنولد- آندرو روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا.

الهجوم: شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر " رد ستار" الصربي .

وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4 تعليق خليل البوشي كما تنقل البوابة نيوز البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر على الهواء فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .