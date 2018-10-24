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عاجل.. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي قضية خاشقجي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:35 م
عاجل.. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي قضية خاشقجي
خاشقجي
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الفجر السعودى
 

نقلت "رويترز" عن مصدر في الرئاسة التركية قوله: إن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان.

 

وأكد المصدر أن الرئيس التركي بحث مع ولي العهد السعودي الخطوات الواجب اتخاذها لتسليط الضوء على جميع تفاصيل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر الجاري.

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