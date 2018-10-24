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"القابضة الكيماوية" تشكل مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:36 م
القابضة الكيماوية تشكل مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى
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الفجر الاقتصادى
 
أصدرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرار بتعيين مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى لمدة سنة وجاء تشكيل المجلس كالتالى..

يتولى المهندس تامر عبد العزيز جاد الله، منصب رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، وهانى أمان حسين عطية عضو منتدب، وونصر عبد العزيز عضو متفرغ للشئون الفنية، وسامح أحمد سيد خضير عضو غير متفرغ، وممثل مساهمى القطاع الخاص عضو غير متفرغ(ممثل المساهمين)، الأعضاء المنتخبون بعدد 4 أعضاء يتم انتخابه من العاملين بالشركة طبقا لأأحكام القانون المنظم لذلك.
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