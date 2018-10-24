بي إن سبورت | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف

كما يسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بعدما إستعاد نغمة التهديف في المباراة الماضية أمام هدرسفيلد تاون ليرفع رصيده من الاهداف هذا الموسم إلى 4 جاءت جميعها في الدوري الإنجليزي.





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ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.

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