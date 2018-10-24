بي إن سبورت | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:35 م
بي إن سبورت | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف
ويسعى
الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز
بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.
كما يسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بعدما إستعاد نغمة التهديف في المباراة الماضية أمام هدرسفيلد تاون ليرفع رصيده من الاهداف هذا الموسم إلى 4 جاءت جميعها في الدوري الإنجليزي.
بي إن سبورت | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف
ويسعى
الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز
بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.
بي إن سبورت | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر الان (بدون تقطيع) | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار لايف
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