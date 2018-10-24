مباراة المصري البورسعيدي اليوم |يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الآن | كورة ستار مباراة المصري كول كورة بث مباشر
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:35 م
مباراة المصري البورسعيدي اليوم |يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الآن | كورة ستار مباراة المصري كول كورة بث مباشر
الجماهير المصرية تدعم المصري مام فيتا كلوب:
حرص عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالكونغو على التجمع بمقر اقامة المصري استعداداً لمرافقة الفريق لاستاد الشهداء لدعمه أمام فيتا كلوب.
مباراة المصري البورسعيدي اليوم |يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب الآن | كورة ستار مباراة المصري كول كورة بث مباشر
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