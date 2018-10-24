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نجم الأهلي السابق: المصري سيتخطي عقبة فيتا كلوب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:35 م
نجم الأهلي السابق: المصري سيتخطي عقبة فيتا كلوب
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علاء خليف
 
أكد وائل رياض «شيتوس» نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه يتوقع فوز النادي المصري، على فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات مباراة اليوم ضمن منافسات نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»: "التوأم حسام وإبراهيم أضافوا روح كبيرة للاعبي الفريق وزرعوا بداخلهم روح المنافسة، ووجود الفريق في قبل النهائي يعد إعجاز".

وتابع: "ناصر ماهر، هو أفضل صانع ألعاب في مصر حاليا، ولم يظهر قدراته الحقيقية حتى الأن، ولكن وجوده في النادي الأهلي سيجعله يظهر في الوقت المناسب".

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