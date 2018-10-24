10 مخاطر يجب أن تعرفيها عن جراحة التجميل

تعتبر عمليات التجميل مثلها مثل أى عملية جراحية عادية، لا تقل خطورتها عنها، حيث ان الجراحات التجميلية يمكن أن تؤدى الى مضاعفات تتراوح ما بين النتيجة النهائية غير الطبيعية أو التى قد تؤدى الى الموت لا قدر الله.





ويعتبر البعض ان عمليات التجميل ليست خطيرة كالعمليات الجراحية الأخرى، ولكن جميع العمليات الجراحية لها درجة خطورة معينة حتى عمليات الأسنان البسيطة التى يمكن أن تسبب المضاعفات الخطيرة للجسم، كما أن فشل التخدير نفسه من أهم القضايا المنتشرة بين الدول المختلفة.





فى هذا المقال نُقدم لكِ سيدتى أهم مخاطر عمليات التجميل لتتجنبيها لصحتك العامة وجمالك.





قلة أدوات التجميل الخاصة بالطبيب

قد يؤدى عدم وجود أدوات تجميل كافية لدى الطبيب العديد من المخاطر بالنسبة للمريض، فربما ذلك يؤدى لفشل العملية ليس فقط فى عدم تحسين المظهر، ولكن قد تشوه العملية المنظر أكثر من السابق.





ظهور الندوب

قد تؤدى العملية الى ظهور الندوب وهى من أخطر النتائج، حيث أنها لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن التحكم فيها فى معظم الحالات، ولتقليل إحتمالية حدوث تلك الندوب عليكِ بإتباع توجيهات الطبيب الخاصة بالعملية وعدم التدخين خلال فترة النقاهة.





تلف الأعصاب

قد تؤدى العملية الى تلف الأعصاب أو قطعها خلال العملية وهى التى تؤدى فيما بعد الى عدم القدرة على إظهار تعبيرات الوجه المختلفة كالإبتسامة او العبوس وغيرها.





العدوى

تحمل جميع العمليات الجراحية إحتمالية حدوث العدوى نتيجة الجرح المفتوح، لذا فعليكِ الرجوع للطبيب لمعرفة كامل التوجيهات والتحذيرات حول العملية، مع الإلتزام بالظافة والتطهير العام من حول الجرح والمريض.





الورم الدموى

الورم الدموى هو تجمع الدم خارج الأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يتطور بعد إجراء العملية الجراحية، فتسبب الكدمات والتورم فى المظهر والآلام، وهو ما يحدث فى بعض الحالات وهى نسبة صغيرة جداً، وعند حدوثها يبدأ الطبيب الجراح بجمع الدم المتفق بحقنة جراحية صغيرة او بأى طريقة أخرى مماثلة.





النزيف

وهو ما يمكن حدوثه بعد أى عملية جراحية، ولكنه يصبح أكثر خطراً بعد ان يبدأ الجرح فى الإلتئام ويظل النزيف مستمراً.





الوفاة

كل العمليات الجراحية بها نسبة من الخطورة التى تسبب الوفاه، وهى لا تتعدى الواحد فى المائة، ولكن تزيد من إحتمالية حدوثها فى بعض العمليات نتيجة للتخدير الخاطئ.





التورم الليمفاوى

وهو يشبه كثيراً التورم الدموى وهو عبارة عن مجموعة من السائل الليمفاوى التى تجمع فى كيس زلالى حول موقع الإصابة.





جلطات الدم

تجلط الدم وتخثر الأوردة الدموية هو الأخطر حدوثاً بعد عمليات التجميل، ومعظمها يحتاج لعلاج فعال وسريع وعناية طبية ولكنه ليس مهدد للحياة طالما لم يتحرك من خلال الأوردة نحو القلب والرئتين.





فشل عملية التخدير