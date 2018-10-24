مدير المعهد الثقافي الإيطالي: إيطاليا تشارك في المهرجان بـ٤ أفلام (صور)

أعرب باولو ساباتيني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، عن سعادته بالمشاركة في بانوراما الفيلم الأوروبي، لافتًا إلى أن إيطاليا تشارك في المهرجان ب٤ أفلام، وتواجد مخرج أحدهما، معربًا عن سعادته بتواجد عروض المهرجان بـ١١ مدينة.

وأضاف "ساباتيني"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للكشف عن تفاصيل الدورة الحادية من بانوراما الفيلم الأوروبي قبل قليل بسينما زاوية، أنهم اختاروا أفلام معاصرة من إنتاج ٢٠١٨ و٢٠١٧ وحصدا العديد من الجوائز منها أفضل ممثل وأفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان إيطالي آخر.