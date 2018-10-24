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سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته استعدادا للترسانة بمران خفيف

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:34 م
سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته استعدادا للترسانة بمران خفيف
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علي نبوي
 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض مباراة الترسانة.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة في الثالثة عصر غد الخميس، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.


وخاض اللاعبون مرانا خفيفا، خوفا عليهم من الإرهاق، لا سيما وأن الفريق ينتظره رحلة سفر من القاهرة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق والمبيت هناك.


ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، برصيد ١٣ نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كوكاكولا والقناة والترسانة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

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