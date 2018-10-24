ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس جامعة بني سويف يوقع عقد علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:34 م
رئيس جامعة بني سويف يوقع عقد علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء
رئيس جامعة بنى سويف
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
وقّع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عقد علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتوفير الخدمة الطبية بعدد من المستشفيات الخاصة والتى تضم مستشفى الفؤاد والقصر العينى والسعودى الألمانى بالقاهرة والزهراء والسلام ببنى سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى توفي الخدمة الطبية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال توفير عدد من المستشفيات الخاصة بجانب المركز الطبى المتخصص بالجامعة، ايمانًا منها بأهمية توفير كافة سبل الراحة لهم الأمر الذى ينعكس بدورة فى الإرتقاء بالعملية التعليمية.
المزيد عن: مصر بني سويف اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
3
x
12:00
3
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
0
x
16:00
0
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 4:50:01 PM