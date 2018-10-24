رئيس جامعة بني سويف يوقع عقد علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء

وقّع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عقد علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتوفير الخدمة الطبية بعدد من المستشفيات الخاصة والتى تضم مستشفى الفؤاد والقصر العينى والسعودى الألمانى بالقاهرة والزهراء والسلام ببنى سويف.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى توفي الخدمة الطبية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال توفير عدد من المستشفيات الخاصة بجانب المركز الطبى المتخصص بالجامعة، ايمانًا منها بأهمية توفير كافة سبل الراحة لهم الأمر الذى ينعكس بدورة فى الإرتقاء بالعملية التعليمية.

