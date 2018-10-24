ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح فى كسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي تعرض لها في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وذلك بتحقيق الفوز على هدرسفيلد تاون السبت الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة ليتقاسم صدارة الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.

يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر (Mohamed salah) | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو ملعب أنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول والنجم الأحمر، لمشاهدة نجمها الأول محمد صلاح هداف الريدز في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 24-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.