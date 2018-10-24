البورصة السعودية تواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالى

واصل المؤشر العام للسوق السعودي خسائره بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، متأثراً بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والاتصالات، وصعد السوق الموازي "نمو" بأعلى وتيرة بأكثر من 6 أشهر.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعاً 0.49%، فاقداً 37.25 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,512.52 نقطة.





وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي "نمو"، تعاملاته بارتفاع نسبته 4.58% (أكبر مكاسب منذ 14 أبريل 2018)، بمكاسب بلغت 105.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,416 نقطة.





وهبطت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.91 مليار ريال، (776.26 مليون دولار)، وهي أقل سيولة في 9 جلسات، مقابل 4.58 مليار ريال، (1.22 مليار دولار) بالجلسة السابقة.





وتراجعت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، إلى 127.66 مليون سهم، مقابل نحو 198 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.





وجاء إغلاق 6 قطاعات باللون الأحمر، تصدرها "الاتصالات" بتراجع نسبته 1.5%، تلاه قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 1.46%.





وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع بصدارة الإعلام، الذي قفز 9.4%، وسجل قطاع المواد الأساسية أقل المكاسب بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.06%.





واقتصرت خسائر الأسهم على 53 سهما، بالسوق الرسمي، تصدرها نماء للكيماويات بتراجع نسبته 3.97%، تلاه "سامبا" بنسبة 2.6%، وهبط سهم "الراجحي" 2.3%.





وعلى الجانب الآخر، ارتفع 121 سهما، بصدارة سهم "صادرات" الذي أغلق مرتفعا 9.98%، تلاه "ساكو" بارتفاع نسبته 9.97%.





وتصدر "الراجحي" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ341.97 مليون ريال، وأغلق متراجعا 2.3% كما سبقت الإشارة، وكانت أعلى الكميات لـ"كيان السعودية" بتداولات بلغت 13.9 مليون سهم، وهبط السهم 1.65%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، فقد تصدر "ثوب الأصيل" المكاسب بارتفاع نسبته 7.09%، ولم يشهد السوق أية تراجعات بنهاية الجلسة.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي قد أنهى جلسة أمس الثلاثاء على تراجع بضغط مباشر من قطاع البنوك الذي سجل انخفاضا ملحوظا، وعاد مؤشر السوق الموازي- نمو إلى التراجع.