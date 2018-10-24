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عاجل.. إخلاء مكاتب شبكة CNN في نيويورك بسبب طرد مشبوه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:24 م
عاجل.. إخلاء مكاتب شبكة CNN في نيويورك بسبب طرد مشبوه
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أسماء العزب
 
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بأنه تم إخلاء مركز تايم وارنر الذي يضم شبكة CNN ووسائل إعلام آخرى في نيويورك بسبب جهاز مشبوه.

مصادر في جهاز الأمن السري في المباحث الفيدرالية الأمريكية المكلفة بحماية بيل وهيلاري كلينتون، أنه عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق والمرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة.

كما عثرت الشرطة في نفس المكان تقريبا على مواد متفجرة في مقر إقامة أوباما.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من عثور الشرطة الأمريكية على متفجرات بجوار مقر إقامة الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.


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