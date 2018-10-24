بث حي ومباشر Bein Sport 4 | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر لايف بدون تقطيع اون لاين | شاهد محمد صلاح الأن

يلتقى فريق ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر

تنطلق مباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربى فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD4.





ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف نابولى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، وباريس سان جيرمان صاحب الوصافة بفارق الأهداف، ويغيب عن الريدز نابي كيتا وجوردان هندرسون فى مباراة اليوم.

بث حي ومباشر Bein Sport 4 | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر لايف بدون تقطيع اون لاين | شاهد محمد صلاح الأن

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح فى كسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي تعرض لها في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وذلك بتحقيق الفوز على هدرسفيلد تاون السبت الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة ليتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.