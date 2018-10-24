وزيرة الصحة: ٥ مليون مواطن ترددوا على حملة "الرئيس" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٥ مليون و 4 آلاف و640 مواطن، وذلك منذ بداية الحملة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، على نقاط المسح في الـ 9 محافظات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الامراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة"، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها فى الأول من شهر اكتوبر الحالى و تستمر حتى ٣٠ نوفمبر.









وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى وجود ٢٥ وحدة و مركز صرف علاج فيروس "سي" في الـ ٩ محافظات، فضلا عن ١١٣ مركز لعلاج الضغط و السكر والسمنة ، مؤكداً أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابتهم بفيروس "سي" من المواطنين.





وكشف المتحدث باسم الوزارة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس"سي" من اجمالي ما تم مسحه 241 الف و261 حالة، فيما تم تسجيل عدد 267 الف و976 حالة من المحتمل اصابتهم بداء السكري، كما تم تسجيل 215 الف و239 حالة من المحتمل اصابتهم بارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تسجيل 1 مليون و816 الف و685 حالة تعاني من السمنة.

وأوضح المتحدث، أن أعلى نسبة مشاركة تخطت المستهدف كانت محافظة جنوب سيناء بنسبة 111٪‏ ، فيما تزال محافظة البحيرة تتصدر أعلى نسبة إقبال بجميع المحافظات بعدد مليون و ٣٠9 ألف و48 مواطن، لافتاً الى أن أعلى فئة عمرية مشاركة هي من 26 إلى ٣٥عاماً، وهي من شريحة الشباب، كما كانت نسب المشاركة بالمبادرة ٥٨٪‏ من الإناث و 42٪‏ من الذكور.









وأكد المتحدث، أن هناك وعى مجتمعي لأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية لاطمئنان المصريين على أنفسهم، وناشد "مجاهد" المواطنين الذين يعرفون أن لديهم أمراض الضغط أو السكر أو السمنة أو فيروس "سي" الاطمئنان على أنفسهم من خلال المشاركة في المبادرة.





ويذكر أن العمل مستمر فى كافة نقاط المسح للحملة من 9 صباحاً وحتى 12 مساءً، نظرا للإقبال المتزايد على المبادرة.





ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً.



