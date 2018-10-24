يلا شوت -مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم السبت 24-10-2018 كأس الكونفدرالية الإفريقية
تحرك فريق المصري البورسعيدي إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب المقرر لها في السادسة مساء بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
يبحث المصري البورسعيدي عن مواصلة الحلم والتقدم صوب التأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا فيتا كلوب بطل الكونغو الديموقراطية الأربعاء في الكونغو في إياب نصف نهائي المسابقة.
وشدد أسطورة الكرة المصري حسام حسن المدير الفني للمصري وصانع إنجازات الفريق في الآونة الأخيرة، على صعوبة مواجهة فيتا كلوب، نظراً لفارق الخبرات في المسابقات القارية لصالح الأخير الفائز باللقب في بطولة الأندية الإفريقية البطلة (دوري الأبطال حالياً) عام 1973 وبلقب الوصيف عامي 1981 و2014.
تشكيل المصري البورسعيدي
أحمد مسعود
مصطفى محمد - أحمد عبد الموجود - محمد كوفي - محمد شطة
فريد شوقي - عمروموسى
إسلام عيسى - أحمد شكري - محمد عدب الطيف جريندو
محمود وادي
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم السبت 24-10-2018 كأس الكونفدرالية الإفريقية