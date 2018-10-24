رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان |بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان|لايف .. يلا شوت

يستضيف استاد كامب مباراة مباراة برشلونة والإنتر بث مباشر اليوم 24-10-2018 في بطولة دورى أبطال أوروبا، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان |بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان|لايف .. يلا شوت

يدخل برشلونة مباراة اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وهو من المرشحين للفوز باللقب، رغم غيابه عن التتويج بالبطولة منذ بطولة 2014-2015 التي توج بطلًا على حساب السيدة العجوز؛ واستطاع الأخير الانتصار في الجولة الأولى بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، على بي اس في آيندهوفن، وفي الجولة الثانية على توتنهام بأربع أهداف مقابل هدفين، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وسيسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء للحفاظ على الصدارة .

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب توتنهاام بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثانية على بي اس في آيندهوفن بنفس النتيجة، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق الثلاث نقاط وخط الصداراة من الكتلان.

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان

رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان |بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان|لايف .. يلا شوت

ويخوض برشلونة اختبارًا صعبًا أمام الإنتر في ظل غياب نجمه الاول ليونيل ميسي بعد تعرضه لإصابة قوية في ذراعه اليمنى، في فوز برشلونة على إشبيلية، بنتيجة 4-2، لحساب الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.



