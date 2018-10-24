بعد أزمة كليب "عندي ظروف".. شيما تستعد لـ"الظروف الصعبة"

تخطت الفنانة الصاعدة شيما، أزمتها الأخيرة التي سببتها أغنية "عندي ظروف، بأغنية جديدة صورت علي طريقة الفيديو كليب تحت أسم "الظروف الصعبة".

الأغنية الظروف الصعبة من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب توزيع عمرو إسماعيل .

الأغنية تتحدث عن تجربتها السابقة مع أغنية "عندي ظروف" التي تسببت في أزمة كبيرة لها مع الجمهور لتعود وتصالحهم بأغنية "الظروف الصعبة" .

و أكدت شيما علي حزنها الشديد من تجربة كليب "عندي ظروف"، مؤكده علي أنها كانت ضحية مخرج كان سبب في كل هذه الأزمة بعد أن أقنعها بأن الأغنية ستكون حديث الشارع المصري ولن تكون بالشكل الذي خرجت به، مؤكده علي أنها لم تري الشكل النهائي للأغنية قبل عرضها.

واعترفت شيما بخطئها، لذلك قررت أن تعتذر لجمهورها عن طريق أغنية جديدة تروى من خلالها تجربتها مع الأزمة الأخيرة.

وتستعد شيما خلال الأيام القادمة لتصوير أغنية جديدة تحت أسم "يا ويلى يا ويلي" سيتم تصويرها بالمغرب نظرًا لأنها تحمل الإيقاع المغربي السريع.