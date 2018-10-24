إصابة طالب بجرح في الرقبة في قنا



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد إصابة الطالب محمود أحمد، بالصف الثاني الاعدادي، مقيم قرية الشعانية بنجع حمادي، بجرح قطعي في الرقبة إثر اصابته بزجاج "لمبة نيون"، أثناء الهزار مع صديقه بعد خروجهم من المدرسة.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



أصيب طالب بالمرحلة الاعدادية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بجرح قطعي في الرقبة إثر اصابته بزجاج "لمبة نيون"، أثناء الهزار مع صديقه.