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كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:58 م
كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت
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كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت

بينما يدخل فريق النجم الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة، برصيد نقطة وحيدة، بعد لقائين، تعادل أمام الفريق الإيطالي في الجولة الأولى، ثم تلقى خسارة ثقيلة الجولة الثانية على يد الفريق الباريسي، وسيدخل الفريق الأحمر هذه المواجهة على أمل تحقيق الثلاث نقاط ليحسن وضعه في ترتيب المجموعة.

 

كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بفارق الأهداف، وكان الريدز قد فاز في أولى مبارياته على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفينن قبل أن يخسر امام نابولي بهدف قاتل.

 

ويقدم فريق ليفربول مستوى مميزا هذا الموسم مع مدربه الأماني يورجن كلوب حيث يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري بفارق الأهداف عن السيتي المتصدر.

 

وكان ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 3-1 في مباراة تعرض فيها الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء مبكرا.

كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو ملعب أنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول والنجم الأحمر، لمشاهدة نجمها الأول محمد صلاح هداف الريدز في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 24-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

 

مقدمة عن المباراة:

 

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث من أجل تصدر المجموعة، في انتظار ماستسفر عنه المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان ونابولي.

من المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا- شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت

تنطلق مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول (مومو صلاح) والنجم الأحمر بث مباشر | رابط يلا شوت
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