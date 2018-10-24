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ضبط صاحب مصنع يزور المحررات الرسمية بالغربية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:00 م
ضبط صاحب مصنع يزور المحررات الرسمية بالغربية
صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
تمكنت مباحث المرور بالغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مصنع بلاستيك بنطاق مركز بسيون، لقيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية، ورخص القيادة، وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطار بتمكن مباحث مرور الغربية بالاشتراك مع مباحث الإدارة العامة وقطاع الأمن العام، من ضبط مالك مصنع بلاستيك، ( 40 سنة) مقيم بمركز بسيون داخل مسكنه وبحوزته عدد من الكارنيهات، ورخص تسيير، وشهادات جامعية، وشهادات ميلاد "يشتبه أن تكون مزورة"، هاتف محمول).

وبتفتيش المصنع تم ضبط جهاز كمبيوتر بمشتملاته، نماذج فارغة خاصة بالرخص والكارنيهات، أكلاشيهات وأختام، خاتم مسلسل يستخدم فى مهر شهادات البيانات والرخص، طابعات، الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير والتغليف.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي فى مجال اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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