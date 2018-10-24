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بالرغم من ضعف مستوى لويس سواريز بداية هذا الموسم مع برشلونة إلا أنه قدم مستويات رائعة في المواجهة الأخيرة أمام إشبيلية من خلال تسجيله لهدف وصناعته لآخر فقد نجح الأوروجوياني في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين في الليغا في هذا الموسم ويمتاز ذو ال31 عاماً بقدراته التهديفية ومشاركته في عملية خلق الفرص ودقة تمريراته ولكن يعاب عليه كثرة الوقوع في مصيدة التسلل.

بينما يعيش الأرجنتيني ماورو إيكاردي فترة فنية جيدة فقد سجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين من المشاركة في 7 مباريات في الدوري الإيطالي ويمتلك ذو ال25 عاماً قدرات تهديفية جيدة إلى جانب تفوقه في الكرات الرأسية وحفاظه على الكرة ولكن يعاب عليه ضعف دقة تمريراته وقلة مساهماته الدفاعية.

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وانتر ميلان الايطالي الأربعاء 24-10-2018 بث مباشر لايف بدون تقطيع عبر رابط يلا شوت جودةHD



