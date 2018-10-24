استئناف إدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة الكهرباء

استأنفت إسرائيل اليوم الأربعاء، إدخال كميات من الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، بتمويل من قطر، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بهدف تخفيف أزمة كهرباء القطاع جزئياً، حسبما أعلن عاملون في المحطة.

ويندرج استئناف إدخال الوقود الذي أوقفه الاحتلال الإسرائيل في 12 أكتوبر إثر استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقة للقطاع، في إطار جهود الأمم المتحدة لتخفيف معاناة سكان القطاع وخفض التوتر بين الاحتلال وغزة.

وقال مصدر في محطة الكهرباء إنه "تم صباح اليوم الأربعاء، عبر معبر كرم أبو سالم، استئناف إدخال عدة شاحنات تنقل صهاريج محملة بالوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة"، والذي مولته قطر قبل أسابيع، في خطوة ترى السلطة الفلسطينية أن الدوحة تهدف من خلالها إلى دعم حماس وتعميق الانقسام.