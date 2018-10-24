لايف| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم 24-10-2018 يلا شوت





المصري وفيتا كلوب

يخوض نادي المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه حسام حسن، موقعة مهمة وتاريخية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشهداء، في إياب دور نصف النهائي من المسابقة الإفريقية.





يدخل أبناء المدرب حسام حسن المباراة وهم مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية، فنتيجة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد منذ أسبوعين.

لايف| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم 24-10-2018 يلا شوت





ويحتضن ملعب الشهداء مباراة المصري البورسعيدي ضد فيتا كلوب الكونجولي، في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء سينقل عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، نظرا لأن القنوات الأولى من بي سبورت ستنقل مواجهات دوري أبطال أوروبا، والتي من أهمها اليوم مباراة ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونظيره النجم الأحمر الصربي، ومباراة برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي، ونابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





قنوات بي إن سبورت هي الناقلة لمباريات دور المجموعات والأدوار النهائية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، حيث يمكن لمتابعينا في كل مكان متابعة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر عبر كورة ستار.

لايف| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم 24-10-2018 يلا شوت





ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي، أما التعادل السلبي فسينتقل بالفريقين لخوض وقت إضافي على شوطين، وفي حال استمرت النتيجة على حالها سيحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.









لايف| مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم 24-10-2018 يلا شوت