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"القرين" تسجل أرباح بـ 9.6 مليون دينار أرباح النصف الأول

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:48 م
القرين تسجل أرباح بـ 9.6 مليون دينار أرباح النصف الأول
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نيفين سمير
 

حققت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين)، صافي ربح بقيمة 4.41 مليون دينار في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 4.39 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع طفيف وإيجابي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة أن صافي ربح نصف السنة المالية الأول المنتهي في 30 سبتمبر، بلغ 9.61 مليون دينار، مقابل 10.56 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل صافي ربحية للسهم الواحد تعادل 9.25 فلس، بالمقارنة مع 10.14 فلس خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن إجمالي الأصول في 30 سبتمبر بلغ 662.99 مليون دينار، بالمقارنة مع 671.69 مليون دينار في 31 مارس الماضي، مرجعة الانخفاض في ذلك إلى توزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية السابقة.

وقال رئيس مجلس إدارة «القرين»، الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح، إن النتائج المحققة تظهر متانة هيكل استثمارات الشركة ونموذج اعمالها المتنوع في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن إدارة «القرين» التنفيذية تواصل البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية المجدية محلياً وإقليمياً، والتي من شأنها تعزيز متانة واتزان مجموعة استثماراتها مع شركاتها التابعة والزميلة بما يخدم مصالح المساهمين.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، سعدون علي، إن النتائج المحققة في محل التوقعات، وتتوافق مع نظرة الشركة طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض مستويات الربحية المحققة، من استثمارات «القرين» في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتيجة التحديات الإقليمية التي تواجها المنطقة، إلا أنها حافظت على مستويات ومكانة حصتها السوقية الرائدة في السوق السعودي.

وأثنى على نتائج مجموعة «إيكويت للبتروكيماويات»، للنصف الأول من عام 2018، بارتفاع قدره 56 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يتوقع له التأثير الإيجابي على نتائج نهاية السنة المالية.

وتابع علي أن جميع استثمارات الشركة الإستراتيجية قد حافظت على مستويات الأداء المميزة، والإيجابية التي مكنتها من تحقيق النتائج المعلنة، متوقعاً استمرارها بالنمو مستقبلاً.



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