عاجل HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر الاربعاء 24-10-2018 رابط لايف ماتش ليفربول والنجم الأحمر اونلاين

تنطلق مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا- شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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وكان ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 3-1 في مباراة تعرض فيها الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء مبكرا.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة صحوته في مباراة اليوم بعدما قاد فريقه للفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعدما سجل هدف الفوز.

بينما يدخل فريق النجم الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة، برصيد نقطة وحيدة، بعد لقائين، تعادل أمام الفريق الإيطالي في الجولة الأولى، ثم تلقى خسارة ثقيلة الجولة الثانية على يد الفريق الباريسي، وسيدخل الفريق الأحمر هذه المواجهة على أمل تحقيق الثلاث نقاط ليحسن وضعه في ترتيب المجموعة.