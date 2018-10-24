ملك البحرين يكلف نائبه بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية





أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمر ملكي، رقم (50) لسنة 2018م بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.





ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، جاء في نص القرار بالمادة الأولى، يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وإصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالأخص تعيين المدراء ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية.





أما المادة الثانية: يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة المدنية.





وفي المادة الثالثة: يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية.





وجاء في المادة الرابعة: يُلغى المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما يُلغى كل نصٍ يتعارض مع أحكام هذا الأمر.





وفي المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية







