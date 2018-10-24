ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ملك البحرين يكلف نائبه بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:48 م
ملك البحرين يكلف نائبه بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية
طباعة
نيفين سمير
 

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمر ملكي، رقم (50) لسنة 2018م بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، جاء في نص القرار بالمادة الأولى، يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وإصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالأخص تعيين المدراء ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية.

أما المادة الثانية: يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة المدنية.

وفي المادة الثالثة: يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية.

وجاء في المادة الرابعة: يُلغى المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما يُلغى كل نصٍ يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

وفي المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


المزيد عن: ملك البحرين البحرين الاقتصاد المصري اخبار البحرين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 3:10:01 PM